Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 302,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'975 Punkten tendiert.

Bei einem Wert von 362,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 16,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 250,00 EUR am 19.05.2026. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 20,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Am 19.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 41.77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 39.86 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.08.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Home Depot.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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