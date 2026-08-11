Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Dienstagabend stärker

Im Tradegate-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 20:26 Uhr 1,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'868 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 310,00 EUR. Bei 303,95 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 1'000 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (362,70 EUR) erklomm das Papier am 13.09.2025. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 15,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,16 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.05.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 3,45 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 41.77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 39.86 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.08.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Home Depot.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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