Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Home Depot-Aktie notierte um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 306,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 54'044 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 303,35 EUR. Bei 303,35 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 25 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 362,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 18,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 254,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 20,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,28 USD. Am 19.05.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,30 USD gegenüber 3,45 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 41.77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 39.86 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.08.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Home Depot.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,95 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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