Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Mittag ins Minus

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 301,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'975 Punkten steht.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 362,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 20,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 250,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 17,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Home Depot veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,45 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 41.77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Home Depot am 18.08.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Home Depot.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 14,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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