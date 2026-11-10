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10.11.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagvormittag mit Kursplus
Die Aktie von Home Depot zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 315,80 EUR zu.
Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 315,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'389 Punkten notiert. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 315,80 EUR zu. Bei 315,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 334,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,76 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 246,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,93 Prozent.
Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Am 18.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,99 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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