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10.11.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Mit einem Kurs von 313,65 EUR zeigte sich die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Home Depot-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 313,65 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'150 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 317,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 311,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 315,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 273 Stück.
Am 12.02.2026 markierte das Papier bei 334,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 246,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 21,39 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,28 USD belaufen. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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