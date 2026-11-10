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10.11.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot fällt am Mittag
Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 316,50 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 316,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'389 Punkten steht. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 314,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 316,50 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 611 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Gewinne von 5,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,28 USD. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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