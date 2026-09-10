Home Depot Aktie News: Home Depot macht am Vormittag Boden gut

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 269,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'380 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 269,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 269,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 362,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Bei einem Wert von 250,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,21 USD belaufen. Am 18.08.2026 lud Home Depot zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47.86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 45.28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 15,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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