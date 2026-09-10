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10.09.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Home Depot

Home Depot Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 263,25 EUR.

Home Depot
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Um 20:26 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 263,25 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'991 Punkten steht. In der Spitze büsste die Home Depot-Aktie bis auf 262,90 EUR ein. Bei 267,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 926 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 362,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (248,90 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,21 USD je Home Depot-Aktie. Am 18.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 15,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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