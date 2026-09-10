Home Depot Aktie News: Home Depot verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Die Home Depot-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 265,70 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'219 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 265,70 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 362,70 EUR erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 26,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 250,00 EUR fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 6,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,21 USD aus. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 45.28 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 15,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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