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10.09.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 268,25 EUR.

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Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 268,25 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'380 Punkten tendiert. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 268,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 267,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 336 Home Depot-Aktien.

Am 13.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 362,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 35,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 248,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,21 USD aus. Am 18.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,01 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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