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10.08.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagvormittag im Aufwind

Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagvormittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 306,05 EUR.

Home Depot
282.68 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 306,05 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 54'036 Punkten liegt. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 306,05 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 306,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 362,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 250,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 18,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,28 USD. Home Depot liess sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,30 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,45 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41.77 Mrd. USD ausgewiesen.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.08.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 17.08.2027 dürfte Home Depot die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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