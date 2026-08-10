Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Abend schwächer

Die Home Depot-Aktie gab im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 302,65 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'873 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 301,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 307,25 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 795 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 362,70 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 16,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 248,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 17,76 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,28 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.05.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 41.77 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.08.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,95 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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