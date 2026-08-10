Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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10.08.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 301,50 EUR ab.
Der Home Depot-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 301,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'985 Punkten liegt. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 301,45 EUR. Bei 307,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 706 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 362,70 EUR erreichte der Titel am 13.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 20,30 Prozent zulegen. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 248,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,45 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,28 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Home Depot veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,45 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent auf 41.77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Home Depot am 18.08.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,95 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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