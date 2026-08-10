Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 308,35 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 54'036 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 308,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 306,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 362,70 EUR markierte der Titel am 16.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,63 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 250,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,28 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.05.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,45 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.77 Mrd. USD – ein Plus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Home Depot-Bilanz für Q2 2026 wird am 18.08.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 14,95 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen

US-Baumarktkette Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr - Aktie legt zu

Home Depot-Aktie zieht an: Quartalsergebnis besser als erwartet