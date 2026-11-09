Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagnachmittag gesucht

Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 311,95 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'109 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 314,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 309,65 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'005 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 334,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 7,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 26,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,28 USD je Aktie ausschütten. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 47.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,00 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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