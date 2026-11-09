Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 309,70 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'285 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 310,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 309,65 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 602 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,00 EUR erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Bei 245,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,28 USD aus. Am 18.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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