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09.10.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Freitagvormittag

Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Freitagvormittag

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 262,85 EUR zu.

Home Depot
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Das Papier von Home Depot legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 262,85 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'231 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 262,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 262,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 339,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Mit einem Zuwachs von 29,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 246,55 EUR fiel das Papier am 01.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 6,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Am 16.11.2027 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 15,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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