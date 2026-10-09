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09.10.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend billiger

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend billiger

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 259,80 EUR.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,3 Prozent auf 259,80 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'678 Punkten notiert. Bei 259,45 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 263,35 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 990 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 342,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 24,04 Prozent niedriger. Bei 245,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,28 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 47.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
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