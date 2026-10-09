Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.10.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 259,85 EUR.
Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 259,85 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'425 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 259,60 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 263,35 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 694 Home Depot-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 342,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 24,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 245,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 47.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
09.10.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend billiger (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones startet im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Home Depot Aktie News: Anleger greifen bei Home Depot am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Home Depot-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)