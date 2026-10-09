Home Depot Aktie News: Anleger greifen bei Home Depot am Freitagmittag zu

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 264,00 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'231 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 264,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 262,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 339,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 28,45 Prozent zulegen. Am 01.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 246,55 EUR ab. Abschläge von 6,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,28 USD je Home Depot-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 15,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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