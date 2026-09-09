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09.09.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag mit Abschlägen

Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Home Depot. Der Home Depot-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 270,55 EUR.

Home Depot
252.81 CHF -1.46%
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Die Home Depot-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 270,55 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'786 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 270,55 EUR. Mit einem Wert von 270,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 362,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 34,06 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 250,00 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,60 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,21 USD je Home Depot-Aktie. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 15,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
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