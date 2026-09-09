Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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09.09.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot fällt am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 267,50 EUR abwärts.
Die Home Depot-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 267,50 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'469 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Home Depot-Aktie bis auf 266,30 EUR ein. Bei 269,45 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 1'707 Home Depot-Aktien gehandelt.
Am 13.09.2025 markierte das Papier bei 362,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 248,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 6,95 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,21 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.28 Mrd. USD umgesetzt.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.
Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 15,01 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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