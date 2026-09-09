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09.09.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Nachmittag südwärts

Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 265,30 EUR.

Home Depot
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Um 16:28 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 265,30 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'417 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 265,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 269,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 58 Stück.

Bei 362,15 EUR erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 26,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,24 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,21 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 15,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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