Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittwochmittag kaum verändert

Mit einem Wert von 269,65 EUR bewegte sich die Home Depot-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'786 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 270,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 269,10 EUR nach. Bei 269,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 571 Home Depot-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2025 bei 362,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,51 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 248,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,70 Prozent.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,21 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,01 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen