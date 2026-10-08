Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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08.10.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Home Depot. Im XETRA-Handel kam die Home Depot-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 254,65 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 254,65 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'179 Punkten notiert. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 254,65 EUR zu. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 254,65 EUR. Bei 254,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 Home Depot-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 339,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 33,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 246,55 EUR am 01.10.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 3,18 Prozent sinken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,28 USD. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 15,00 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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