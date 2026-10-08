Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend gefragt

Um 20:26 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 262,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'142 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 262,45 EUR an. Mit einem Wert von 254,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'974 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 342,00 EUR erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 6,25 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,28 USD. Am 18.08.2026 lud Home Depot zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS lag bei 4,79 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.28 Mrd. USD umgesetzt.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 15,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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