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08.10.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Donnerstagnachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 257,65 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 257,65 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'096 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 257,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,65 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 960 Home Depot-Aktien.
Bei einem Wert von 342,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 32,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,60 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,28 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. Das EPS belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 45.28 Mrd. USD eingefahren.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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