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08.10.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagmittag in Rot

Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 253,95 EUR ab.

Home Depot
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Um 12:28 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 253,95 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'179 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 253,15 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 254,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 492 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 342,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (245,80 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 3,21 Prozent Luft nach unten.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,28 USD belaufen. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47.86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 15,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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