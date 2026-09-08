Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Um 09:28 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 274,35 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'414 Punkten steht. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 274,35 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 274,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 362,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 250,00 EUR fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,21 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,01 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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