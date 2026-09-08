Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Dienstagabend südwärts

Um 20:26 Uhr rutschte die Home Depot-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 270,75 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'874 Punkten steht. Bei 270,75 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 275,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1'330 Home Depot-Aktien.

Am 13.09.2025 markierte das Papier bei 362,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 33,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 248,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 8,07 Prozent sinken.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,21 USD ausgeschüttet werden. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,01 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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