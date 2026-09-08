Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 272,55 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'750 Punkten steht. Bei 272,55 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 275,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 964 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 362,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 33,08 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 248,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 9,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,21 USD aus. Am 18.08.2026 lud Home Depot zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45.28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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