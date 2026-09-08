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08.09.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag nahe Vortagesniveau

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag nahe Vortagesniveau

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Home Depot. Mit einem Wert von 275,85 EUR bewegte sich die Home Depot-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 275,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'414 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 275,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 274,30 EUR. Bei 274,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 96 Home Depot-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 362,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 31,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 250,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,37 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,21 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 USD je Aktie generiert. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Home Depot die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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