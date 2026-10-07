Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittwochvormittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 255,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'521 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 255,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 33 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 339,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 246,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,28 USD. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,71 Prozent gesteigert.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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