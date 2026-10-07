Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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07.10.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Home Depot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 254,00 EUR abwärts.
Der Home Depot-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 254,00 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'212 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 253,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 255,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 642 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (339,10 EUR) erklomm das Papier am 16.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 33,50 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2026 auf bis zu 245,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,33 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,28 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.
Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 15,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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