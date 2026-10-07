Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr bei 254,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'981 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 257,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 254,00 EUR aus. Mit einem Wert von 256,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 821 Stück.

Bei 342,00 EUR markierte der Titel am 23.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 34,51 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,28 USD. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47.86 Mrd. USD im Vergleich zu 45.28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 15,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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