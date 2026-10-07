Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Mittwochmittag

Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 256,10 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'521 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 257,00 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 256,30 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 308 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 342,00 EUR erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 25,12 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 245,80 EUR am 01.10.2026. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 4,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,28 USD belaufen. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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