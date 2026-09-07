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07.09.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Anleger greifen bei Home Depot am Vormittag zu

Home Depot Aktie News: Anleger greifen bei Home Depot am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 276,50 EUR nach oben.

Home Depot
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Das Papier von Home Depot konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 276,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'414 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 276,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 276,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei 362,70 EUR erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 31,18 Prozent wieder erreichen. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 250,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 10,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,21 USD. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,01 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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