Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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07.09.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot gibt am Montagabend ab
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 274,30 EUR.
Um 20:26 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 274,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'414 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 274,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 274,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 968 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 13.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 362,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 248,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,26 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,21 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 18.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 45.28 Mrd. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 15,01 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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