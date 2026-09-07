Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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07.09.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagnachmittag schwächer
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 274,40 EUR.
Die Home Depot-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 274,40 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'414 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 273,10 EUR. Mit einem Wert von 276,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 140 Home Depot-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 362,70 EUR erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,18 Prozent hinzugewinnen. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 250,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,89 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,21 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Am 18.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 47.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,01 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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