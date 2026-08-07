Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag nahezu unbewegt

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 303,95 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'885 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 303,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 303,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 303,95 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 4 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (362,70 EUR) erklomm das Papier am 16.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 250,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 21,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Home Depot veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,45 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41.77 Mrd. USD im Vergleich zu 39.86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Home Depot am 18.08.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 17.08.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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