Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.08.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Home Depot zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 303,95 EUR zeigte sich die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 303,95 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'885 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 303,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 303,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 303,95 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 4 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (362,70 EUR) erklomm das Papier am 16.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 250,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 21,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Home Depot veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,45 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41.77 Mrd. USD im Vergleich zu 39.86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Home Depot am 18.08.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 17.08.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,95 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen
US-Baumarktkette Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr - Aktie legt zu
Home Depot-Aktie zieht an: Quartalsergebnis besser als erwartet
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
07.08.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend gefragt (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag nahezu unbewegt (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Zuschlägen (finanzen.ch)