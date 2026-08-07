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07.08.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend gefragt

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Home Depot. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 1,0 Prozent auf 305,90 EUR.

Home Depot
284.44 CHF 0.18%
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Das Papier von Home Depot legte um 20:26 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 1,0 Prozent auf 305,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'929 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 308,20 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 302,80 EUR. Bisher wurden via BMN 295 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 362,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 15,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 249,60 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 18,40 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,28 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.05.2026 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 41.77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.08.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 17.08.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,95 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
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