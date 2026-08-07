Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’036.9300 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Nestlé3886335Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758NVIDIA994529Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Suche...
Plus500 Depot

Home Depot Aktie 939360 / US4370761029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Nachmittag fester

Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 307,80 EUR zu.

Home Depot
284.44 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,0 Prozent auf 307,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 54'047 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 308,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 303,95 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1'272 Home Depot-Aktien.

Am 13.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 362,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 248,90 EUR am 19.05.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 23,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.05.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,30 USD, nach 3,45 USD im Vorjahresvergleich. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.08.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 14,95 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen

US-Baumarktkette Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr - Aktie legt zu

Home Depot-Aktie zieht an: Quartalsergebnis besser als erwartet


Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Home Depot

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten