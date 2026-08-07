Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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07.08.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 307,80 EUR zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,0 Prozent auf 307,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 54'047 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 308,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 303,95 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1'272 Home Depot-Aktien.
Am 13.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 362,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 248,90 EUR am 19.05.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 23,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.05.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,30 USD, nach 3,45 USD im Vorjahresvergleich. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.08.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 14,95 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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