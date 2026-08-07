Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Freitagmittag fester

Im Tradegate-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'885 Punkten steht. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 304,95 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 303,95 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 521 Stück gehandelt.

Bei 362,70 EUR erreichte der Titel am 13.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 19,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 248,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 17,98 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.05.2026. Das EPS belief sich auf 3,30 USD gegenüber 3,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 41.77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.08.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,95 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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