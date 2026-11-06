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06.11.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot gibt am Vormittag nach
Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 309,55 EUR.
Um 09:28 Uhr rutschte die Home Depot-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 309,55 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'523 Punkten liegt. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 309,35 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 309,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 114 Stück.
Am 12.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,55 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 20,35 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,28 USD. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,00 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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