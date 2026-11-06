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06.11.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Freitagabend südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 308,20 EUR abwärts.
Die Home Depot-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 308,20 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'457 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 303,95 EUR ab. Bei 307,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'566 Home Depot-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,00 EUR) erklomm das Papier am 24.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 8,37 Prozent zulegen. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 245,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 47.86 Mrd. USD gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,00 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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