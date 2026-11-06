Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 308,50 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'590 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 305,25 EUR ab. Bei 309,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 649 Home Depot-Aktien.

Am 12.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,55 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 20,08 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45.28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Home Depot die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 15,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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