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06.11.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot verliert am Mittag
Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 308,85 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 308,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'523 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 306,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 307,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'317 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 334,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 7,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 245,80 EUR am 01.10.2026. Abschläge von 20,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,28 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. Das EPS lag bei 4,79 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47.86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 15,00 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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