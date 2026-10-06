Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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06.10.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Anleger greifen bei Home Depot am Vormittag zu
Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 252,05 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 252,05 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'267 Punkten tendiert. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 252,05 EUR aus. Bei 252,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 20 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 339,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Bei einem Wert von 246,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 2,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,28 USD. Am 18.08.2026 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47.86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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