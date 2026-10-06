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06.10.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Abend fester

Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 253,00 EUR zu.

Home Depot
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 253,00 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'527 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 254,45 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 252,15 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'500 Home Depot-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 342,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Gewinne von 35,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 245,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 2,85 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,28 USD aus. Am 18.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 15,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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